Die eigentliche Überraschung ist heute, wie tief die CDU fällt. Wenn es in zwei ehemaligen Stammländern so steil bergab geht, ist auch ein Sieg bei der Bundestagswahl im September keineswegs sicher. Wählerinnen und Wähler haben heute erstmals auch mit der Pandemie-Politik im Bund abgerechnet. Dass Deutschland beim Impfen, Testen und Organisieren hinter seinen Möglichkeiten bleibt, kreiden sie vor allem der CDU an.