Der Psychologe Ahmad Mansour, ebenfalls zu Gast bei Markus Lanz, knüpfte direkt an Gerhart Baums Impuls an. Die Bildung sei eines dieser Themen, das im Wahlkampf nicht benannt, für Deutschland jedoch sehr wichtig sei. Was so schwer an dem Satz sei, dass wir eine gigantische Anstrengung für das Thema Bildung bräuchten, wollte Markus Lanz von der Bildungsministerin Schleswig-Holsteins, Karin Prien (CDU), wissen.