Palmer war heftig in die Kritik geraten, weil er am Rande einer Migrationskonferenz in Frankfurt am Main das sogenannte N-Wort verwendet hatte. Daraufhin von einer wütenden Menge mit "Nazis raus"-Rufen konfrontiert, entgegnete Palmer: "Das ist nichts anderes als der Judenstern. Und zwar, weil ich ein Wort benutzt habe, an dem ihr alles andere festmacht. Wenn man ein falsches Wort sagt, ist man für euch ein Nazi."