"Ich glaube trotzdem, dass man sehr vorsichtig damit sein sollte, dass die SPD gewonnen habe. Ich würde es darauf reduzieren wollen, dass Olaf Scholz gewonnen hat", so der Politiker am Dienstagabend bei Markus Lanz. Olaf Scholz habe gewonnen, weil "er nicht Armin Laschet war und die SPD in der Lage gewesen ist, alle, die ihm hätten Knüppel zwischen die Beine werfen können, zu vergattern", so der 74-Jährige weiter.