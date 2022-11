Unter dem österreichischen Manager hatte VW seine Geschäfte in China weiter ausgebaut. Diess hielt in seiner Zeit an der Spitze des größten europäischen Autoherstellers auch am Werk in der Region Xinjiang fest. Menschenrechtsorganisationen hatten mehrfach enthüllt, wie brutal die chinesische Führung dort die Minderheit der Uiguren in Umerziehungslagern unterdrückt.