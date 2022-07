Die Erinnerungen an die Flut sind Maria Dunkel noch immer sehr präsent: Sie und ihr Mann seien "überhaupt nicht gewarnt worden". Nach dem "großen Regen" am Mittwoch sei noch am Abend das Wasser gekommen. Gegen 1 Uhr in der Nacht habe es einen Knall im Elektrohäuschen nebenan gegeben, so Dunkel: "Es gab keinen Strom mehr". Telefonieren - nicht mehr möglich.