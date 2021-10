Es war der Gipfel der Debatte um die Frage: Wie radikal richtet sich Fridays for Future in Zukunft aus? Carla Reemtsma hatte sie ein paar Tage zuvor selbst aufgeworfen. In einem Interview mit der "taz" hatte sie gesagt: "Es braucht auf jeden Fall vielfältige Aktionsformen, von der Petition, die meine Oma unterschreiben kann, bis hin zu Leuten, die mit ihren Körpern Bagger blockieren. Wenn wir wieder stärker über Dringlichkeit sprechen wollen, braucht es eine Radikalisierung der Aktionsformen."