Von Lanz darauf angesprochen, ob das nicht fast schon Alarmismus sei und was sich plötzlich geändert habe, dass so drastisch kommuniziert werden müsse, antwortete Lambsdorff: "Wir sind jetzt an dem Punkt, wo man ganz klar sagen muss: Es kann sein, dass wir in eine Knappheitssituation reinlaufen, in der wir uns Mechanismen überlegen müssen, wer kriegt das Gas und wie wird das geregelt."