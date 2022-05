Atai fragte nach dieser Erklärung: "Herr Heil, reicht es zu sagen: 'Wir haben Fehler gemacht'"? Sie plädierte für eine Aufarbeitung dessen, was in der deutschen Russland-Politik in den vergangenen Jahren passiert sei. Als Beispiel führte sie Ex-Kanzler und Gazprom-Lobbyist Gerhard Schröder an. Atai kritisierte, dass Schröder nicht nur immer noch Teil der SPD sei, sondern bis kurz vor dem Krieg auch bei der Frage nach zivilgesellschaftlichen Prozessen in Russland konsultiert wurde.