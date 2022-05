"Wir leben in einem der reichsten Länder der Welt in der Mitte Europas im Jahr 2022. (…) 184.000 Soldatinnen und Soldaten haben nicht alles am Mann und an der Frau, was sie brauchen. (…) Das ist ein Skandal." Mit diesen Worten beschrieb Eva Högl, Wehrbeauftragte des Deutschen Bundestages, den aktuellen Zustand der Bundeswehr am Mittwochabend bei Markus Lanz.