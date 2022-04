Es sei beispielsweise "wahnsinnig viel Munition geliefert worden (…), so viel, wie gerade zur Verfügung gestellt werden kann." Beim Rüstungsbetrieb Rheinmetall würden außerdem zwar 60 Panzer des Typs Marder stehen, im Ernstfall müssten sie allerdings erst wochenlang fertig gemacht werden für einen Einsatz in der Ukraine. Das, was die Bundesrepublik kaufe, um es "direkt aus der Industrie in die Ukraine" zu liefern, dauere leider. Klingbeil gestand ein: "Wenn man diese Bilder sieht, will man, dass es schneller geht."