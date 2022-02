Es gebe keine Massen, die in Moskau oder anderswo in Russland auf der Straße seien und Putin dazu auffordern würde, "jetzt den Einmarsch zu machen", so Kühnert. Ihm war es daher wichtig, über die politische Führung im Kreml, über Putin und dessen "Selbstbild, das er langsam versucht, in den Geschichtsbüchern zu zeichnen", zu sprechen. Denn dann würde man nicht den Fehler machen, eine Sprache anzuwenden, "in der wir zwei Völker gegeneinanderstellen".