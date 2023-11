So sei der Islamverband Ditib für die Imame in Deutschland zuständig, werde aber aus der Türkei kontrolliert. "Wenn die Türkei die Moscheen finanziert und dann noch einmal die Woche quasi eine Leitpredigt kommt aus Ankara, was erzählt werden soll, und in dieser Leitpredigt steht entsprechend, dass Israel jetzt schrecklich wäre und die Israelis schuld seien an dem, was da passiert", so warnte Nouripour, dann gebe es "ein mächtig großes Problem, das wir beenden müssen".