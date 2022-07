Precht bei Lanz : "Ungebremste Wohlstandsmehrung" vorbei

Verzicht würde "auf individueller Ebene" zwar funktionieren, nicht jedoch "systematisch". Denn: "Wir leben in einer Bedarfsweckungsgesellschaft, nicht in einer Bedarfsdeckungsgesellschaft", so Precht. Und weiter: "Heute leben wir in einer Welt, in der das Wichtigste Sinn, Lust ist und in der die wichtigsten Wohlstandswerte Zeit und Raum sind und nicht notwendigerweise Gegenstände."