Es ist mal ein ganz anderer Blick auf den Konflikt im Osten der Ukraine: Können die russischen Provokationen und das, was daraus erwächst, am Ende sogar eine Chance sein für mehr Gemeinsamkeit zwischen Russland und Europa? Rüdiger von Fritsch, ehemaliger Botschafter Deutschlands in Moskau, deutete am Donnerstagabend bei Markus Lanz genau das an.