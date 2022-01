Kaum ein Paragraf im Strafgesetzbuch ist in den vergangenen Monaten so hitzig diskutiert worden wie der mit der Nummer 219a. Er verbietet Werbung für Schwangerschaftsabbrüche aus wirtschaftlichen Interessen und in "grob anstößiger Weise". Die Abgrenzung zu sachlicher Information war aber in der Vergangenheit nicht ganz klar. So führte Paragraf 219a auch zu Verurteilungen von Ärztinnen und Ärzten, die aus ihrer Sicht neutral auf ihren Internetseiten über Abtreibungen informierten.