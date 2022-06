Die Verteidigungspolitikerin sagte empört: "Wenn jetzt hier nur eine Ukrainerin, ein Ukrainer säße, der würde sagen: Leute in Deutschland, was führt ihr hier für intellektuelle Ausführungen?" Neben Massenvergewaltigungen und gezielten Angriffen auf Geburtskliniken gebe es von russischer Seite gar Verschleppungen ukrainischer Kinder, "die in Russland (…) Familien zugeführt werden, damit sie nie wissen, dass sie eigentlich in der Ukraine geboren worden sind", so Strack-Zimmermann.