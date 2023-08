Keine sechs Wochen vor der Landtagswahl in Bayern sei die Stimmung in der CSU "sehr schlecht", sagt der Grünen-Politiker Jürgen Trittin am Mittwochabend bei Markus Lanz. Und das habe genau einen Grund: Hubert Aiwanger. In der Affäre um ein antisemitisches Flugblatt in seiner Schulzeit steht Bayerns Vize-Regierungschef Aiwanger (Freie Wähler) unter Druck.