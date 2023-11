Antisemitismus schwappe "heute durch die muslimische Welt und durch muslimische Communitys, auch in Europa", sagte Johannes Vogel am Dienstagabend bei Markus Lanz. Allerdings nehme er die Diskussion darum "so wahr, dass es manche gibt, denen es gerade sehr zupass kommt, so tun zu können, als sei das ein rein importiertes Problem, was man lösen könnte, indem man Menschen abschiebt. Das springt natürlich viel zu kurz."