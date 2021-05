Lars Klingbeil, der Generalsekretär der SPD, ging bei Markus Lanz in die Offensive: "Es ging nicht um eine Parteitagsrede." Das Ziel sei nicht gewesen, dass 600 Delegierte zuhause an den Monitoren sitzen und in Jubel ausbrechen, sondern, dass sich Olaf Scholz an die Bevölkerung richtet und sagt, was sein Plan für die nächsten zehn Jahre ist. Klingbeil legte nach: