Auf der Regierungsarbeit in NRW liege derzeit seine "ganze Konzentration". Dazu, dass seine Mitbewerber Friedrich Merz und Norbert Röttgen offen für Schwarz-Grün auch im Bund sind, sagte Laschet: "Über Koalitionen redet man nach der Wahl." Außerdem verwies er an die "reibungslos funktionierende" Koalition in NRW.