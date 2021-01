Auf dem 33. Parteitag der CDU votierten 521 der Delegierten in einer Online-Abstimmung für Laschet. Sein Mitbewerber in der Stichwahl, Friedrich Merz, erhielt 466 Stimmen. Das offizielle Ergebnis soll am kommenden Freitag nach einer Briefwahl bekannt gegeben werden. Laschet folgt auf Annegret Kramp-Karrenbauer, die ihren Rücktritt erklärt hatte.