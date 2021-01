Pressekonferenz mit neuer CDU-Spitze

Laschet will mit "35 Prozent plus X" aus der Bundestagswahl im September kommen. Aber wer macht den Kanzlerkandidaten oder die Kanzlerkandidatin? Armin Laschet hat sich noch nicht festgelegt, ob er CDU und CSU als Kanzlerkandidat in den Wahlkampf führen wird. Möglicher Konkurrent: CSU-Chef Markus Söder, der in Umfragen viel Zustimmung bekommt. Vielleicht gibt es heute erste Hinweise.