Laschet auf dem CSU-Parteitag Im Kampfanzug 

Und der Kandidat genießt es sichtlich - das hatte er so offenbar nicht erwartet. Doch die Vorzeichen sind natürlich andere. Die Union muss derzeit mit Umfragen leben, die ihr den Nahtod vorhersagen. Um die 20 Prozent bundesweit, unter 30 Prozent für die CSU in Bayern, die SPD vor der Union. Dieser Auftritt heute soll Trendwende einleiten, hatte Markus Söder schon am Vortag die Linie vorgegeben.