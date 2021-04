Auch in der Gesamtbevölkerung liegt Söder, der am Abend als Interviewgast im ZDF heute journal zu Gast ist, in den Umfragen vorn. Am Sonntag war eine WDR-Umfrage bekannt geworden, die Laschet in Nordrhein-Westfalen dramatische Einbußen bei der Beliebtheit bescheinigte.