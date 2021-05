Laschet: Klimaschutzgesetz sofort umsetzen

"Wir müssen sofort mit der Umsetzung beginnen und dürfen keine Zeit verlieren", sagte der CDU-Vorsitzende dem "Redaktionsnetzwerk Deutschland" (RND). "Was in dieser Wahlperiode noch geht, muss unbedingt gemacht werden", fügte er hinzu. Darauf müsse in der neuen Wahlperiode mit einem Gesamtkonzept für den Weg zur Klimaneutralität aufgebaut werden, forderte der nordrhein-westfälische Ministerpräsident.