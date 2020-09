Heute, so heißt es, macht Annegret Kramp-Karrenbauer den Anfang: Sie will mit Ex-Unionsfraktionschef Friedrich Merz ein erstes Gespräch führen. Nordrhein-Westfalens Ministerpräsident Armin Laschet und Gesundheitsminister Jens Spahn sollen folgen. Die scheidende CDU-Chefin will in dieser Woche mit den drei aussichtsreichsten möglichen Bewerbern über ihre Nachfolge und eine mögliche Kanzlerkandidatur reden. Kommende Woche dann will sie den Parteigremien einen Vorschlag zum weiteren Verfahren machen.