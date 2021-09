Armin Laschet will nach der Bundestagswahl nach Berlin - das ist der Plan des derzeitigen nordrhein-westfälischen Ministerpräsidenten: Entweder als Kanzler oder eben als Oppositionsführer. In beiden Fällen müsste in Düsseldorf schnell eine Nachfolge her, reguläre Landtagswahlen stehen erst im Mai nächsten Jahres an. Nur ist es in Nordrhein-Westfalen gar nicht so einfach, den Ministerpräsidenten in der laufenden Legislaturperiode auszutauschen.