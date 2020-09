Den israelischen Staatspräsidenten Reuven Rivlin trifft Armin Laschet in einer Zeit, in der Israel zunehmend besorgt auf Deutschland schaut: Der Aufstieg der AfD, der Mord an Walther Lübcke, Halle, Hanau – Themen, die bei der Begegnung eine Rolle spielen. Es sei ein schreckliches Phänomen, dass es erneut Antisemitismus, Rassismus und rechte Gewalt gebe, sagt Laschet: