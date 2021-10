Dieser Auftritt Laschets mag verschwurbelt gewirkt haben für alle, die seinen sofortigen Rücktritt als CDU-Chef erwartet haben. Tatsächlich aber war es eine klare Nachricht an die so vielen in seiner Partei, die ihn weghaben wollen. Übersetzt lautet die Botschaft: "Ihr müsst jetzt nicht mehr drängeln und wüten hinter mir! Werde schon weichen, wenn die Partei eine Andere oder einen Anderen an der Spitze will." Das soll beruhigen. Und zugleich nicht die CDU kopflos machen, den fahrenden Zug nicht führerlos.