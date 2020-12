Fünf Jahre nach den sexuellen Übergriffen in der Silvesternacht in Köln bittet Nordrhein-Westfalens Ministerpräsident Armin Laschet (CDU) die Opfer um Verzeihung. "Niemand kann rückgängig machen, was geschehen ist. Aber wir können versprechen, unser Bestes zu geben, dass eine solche Nacht nie wieder passieren wird", sagte Laschet.