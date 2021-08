In den verbleibenden vier Wochen bis zur Bundestagswahl will Laschet neben Klima die Themen Steuerentlastung, Digitalisierung sowie innere und äußere Sicherheit in den Mittelpunkt stellen. Die Äußerungen nach dem Triell in der Union zeigen aber auch, wie man die Gegner angreifen will: Die SPD mit Warnungen vor einem angeblichen "Linksbündnis". Die Grünen mit Warnungen vor angeblichen "Verboten" in Klima- und Wirtschaftspolitik.