Chialo sagte bei seiner Vorstellung, Globalisierung, Klima und Digitalisierung seien die Mega-Themen. Doch Kunst und Kultur seien der Kitt, der die Gesellschaft zusammenhält und auch ein wichtiger Wirtschaftszweig. Seine Aufgabe sei, die Welt für die Künstlerinnen und Künstler, "etwas heller scheinen zu lassen". Dazu brauche es extreme Investitionen. Er will verhindern, dass die Kreativwirtschaft noch einmal so massiven Existenzproblemen entgegenstehen müsse, wie in der Pandemie. Dazu brauche es beispielsweise Änderungen in der Künstlersozialkasse.