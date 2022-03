Einer der ersten, der sich hinter Russland stellte, war Venezuelas Präsident Nicolas Maduro, gegen dessen Regierung gerade vor dem Internationalen Strafgerichtshof in Den Haag erste Vorermittlungen wegen Verbrechen gegen die Menschlichkeit laufen. "Venezuela steht an der Seite Putins", sagte Maduro bereits in der vergangenen Woche. Moskau hat Venezuelas Machtapparat in den letzten Jahren kontinuierlich aufgerüstet. Millionen Menschen sind auf der Flucht. Die Unterstützung der drei als Linksdiktaturen geltenden Länder ist traditionell wenig überraschend. [Wie dramatisch die Situation in Venezuela ist.]