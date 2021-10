Die Lausitz: Kohlestaub und Zukunftsträume

Die Lausitz ist eine rund 13.000 Quadratkilometer große Region mit etwa 1,3 Millionen Einwohnern, die sich auf der deutschen Seite über den Nordosten Sachsens und den südlichen Teil Brandenburgs sowie auf dem polnischen Staatsgebiet über Teile der Wojewodschaften Niederschlesien und Lebus erstreckt. Zu den bekanntesten Städten in der Lausitz gehören Cottbus, Bautzen und Görlitz.



Im 19. Jahrhundert mauserte sich die Lausitz zum größten Braunkohlerevier Deutschlands. Zehntausende Arbeiter zogen in die Region. Die sächsische Oberlausitz - Teil der ins Brandenburgische hineinreichenden Lausitz - war für die ehemalige DDR mit ihren Braunkohlevorkommen eines der Energiezentren und zugleich Ferienzentrum. In Spitzenzeiten förderten die Braunkohlekombinate in der Lausitz jährlich bis zu 200 Millionen Tonnen Kohle, in der DDR-Wirtschaft wurde die Braunkohle wichtigster Energieträger. Nach der Wende ist von dem einstigen Stolz der Region nicht mehr viel übrig. (Quelle: dpa, ZDF)