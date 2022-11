Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) hat den Krankenhäusern angesichts der Inflation und der hohen Energiekosten eine Milliarden-Unterstützung in Aussicht gestellt. Am Mittwoch werde eine Lösung vorgestellt, kündigte der Politiker am Dienstagabend in der ZDF-Sendung "Markus Lanz" an.