Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) und RKI-Chef Wieler haben auf der Bundespressekonferenz einen Überblick über die aktuelle Corona-Lage in Deutschland gegeben. Lauterbach erklärte, dass er in den vergangenen Tagen mit Wissenschaftlern in Großbritannien und dem dortigen Gesundheitsminister gesprochen habe. In Großbritannien grassiert die Omikron-Variante bereits weitläufiger als hierzulande. "Nach wie vor ist es so, dass eine Verdopplungszeit der Fälle im Abstand von zwei bis drei Fällen stattfindet, bei einer sehr stark durchgeimpften Bevölkerung", sagte Lauterbach.