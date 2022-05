Lawrow hatte am Sonntagabend im italienischen Fernseher Rete4 die russische Kriegsbegründung wiederholt, in der Ukraine seien Nazis am Werk. Als Gegenargument werde gesagt: "Wie kann es eine Nazifizierung geben, wenn er (der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj) Jude ist? Ich kann mich irren. Aber Adolf Hitler hatte auch jüdisches Blut. Das heißt überhaupt nichts." Mit dieser Aussage spielte Lawrow auf die Frankenberger-These an, wonach Hitlers unbekannter Großvater womöglich der Jude Leopold Frankenberger gewesen sein soll. Für die Theorie gibt es jedoch keine Belege und sie wird von renommierten Hitler-Historikern als widerlegt betrachtet. Lawrow ergänzte: "Das weise jüdische Volk sagt, dass die eifrigsten Antisemiten in der Regel Juden sind."