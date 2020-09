Marine Le Pen: Innerhalb des deutsch-französischen Paares leiden die Franzosen meines Erachtens unter Liebeswahn. Das ist eine Geisteskrankheit, die einen glauben lässt, dass die Person, die man liebt, einen genau so liebt. Wir reden in Frankreich ständig vom deutsch-französischen Paar. Ich denke, diesen Ausdruck gibt es nicht mal in Deutschland. Man sollte damit aufhören. Die Beziehung ist nicht ausgeglichen, und es wird immer grotesker.