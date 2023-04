Etwa einen Monat nach den Veröffentlichungen in den Foren tauchten die geheimen Dokumente an anderen Stellen im Netz wieder auf: In einem Kanal der umstrittenen Webseite "4Chan" stritten sich am 5. April erneut zwei Nutzer über den Krieg in der Ukraine: Es ging um die Frage, welche der beiden Armeen mehr Soldaten verliere. Als Beleg für die eigene These teilte ein Nutzer mehrere der Karten aus Kampfgebieten mit Statistiken über getötete Kämpfer und kommentierte die Bilder mit den Worten: