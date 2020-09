Leeres Klassenzimmer.

Quelle: Marijan Murat/dpa/Symbolbild/Archiv

Der Verband Bildung und Erziehung (VBE) kritisiert angesichts der angekündigten bundesweiten Schulschließungen Versäumnisse in der deutschen Bildungspolitik. "Jetzt rächt sich, dass sich in Deutschland bei der Digitalisierung der Schulen so lange nichts richtig bewegt hat", sagte Verbandschef Udo Beckmann.



In einem Land wie Litauen beispielsweise, das zu den Vorreitern der digitalen Bildung gehöre, wäre in einer solchen Situation flächendeckender Unterricht viel wahrscheinlicher digital über das Netz möglich.