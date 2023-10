In Senftenberg sind sie einen Schritt gegangen und wissen: Es ist ein Anfang. Die großen Herausforderungen sind schon absehbar: Gewerkschafter Fuchs fasst es ganz knapp zusammen: "In den nächsten zehn Jahren werden in Brandenburg die Hälfte der Lehrer in Rente gehen." Annemarie Lehmann und die anderen Studierenden in Senftenberg werden das nicht auffangen können.