Die Polizei prüft nun Konsequenzen für weitere Demos und Versammlungen in der Stadt. Das Geschehen werde ausgewertet, sagte Polizeisprecherin Maria Braunsdorf am Sonntag. Schon am nächsten Wochenende könnte es in Leipzig wieder unruhig werden. Linksradikale rufen zu "kritischen Aktionstagen" auf. Es wird für eine Demo im Leipziger Osten am Samstag mobilisiert. Motto: "Storm the fortress - Break all borders!" ("Stürmt die Festung - Durchbrecht alle Grenzen).