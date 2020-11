Innenminister Horst Seehofer (CSU) hat nach der Großdemonstration gegen die Corona-Maßnahmen am Samstag in Leipzig die Polizei in Schutz genommen. "Wir müssen damit aufhören, die Taktik der Polizei im Nachhinein ohne Kenntnis von Details und ohne vollständiges Bild per Ferndiagnose zu hinterfragen", betonte Seehofer in einer Erklärung.



Nach der Demo war unter anderem die Polizei scharf kritisiert worden. Grund waren zahlreiche Verstöße gegen die Corona-Auflagen und gewalttätige Ausschreitungen nach der Auflösung.