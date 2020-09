"Einige, mit denen ich in Kontakt bin, haben nicht mal Wasser", erzählt der 30-Jährige. Tausende harren am Mittag noch an einer Zufahrtsstraße zum Camp aus. Obdachlos und ohne Ort, an den sie hinkönnen. In Deutschland wächst derweil der Druck auf Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU), betroffene Migranten in Deutschland aufzunehmen.