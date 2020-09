Auch in der FDP und der SPD-Linken gibt es Kritik an der Haltung der Bundesregierung. Es sei "beschämend, dass sich die Flüchtlingspolitik der Bundesregierung offensichtlich in den Verhandlungen über ein Kontingent auf Grundlage aus der Luft gegriffener Zahlen erschöpft", sagte FDP-Fraktionsvize Stephan Thomae der "Augsburger Allgemeinen".