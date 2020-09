Trabert: Das sind absolut zu wenig. Es müssen mehr aufgenommen werden: chronisch Kranke, Gehandicapte, traumatisierte Kinder. Es geht nicht nur um die unbegleiteten Kinder, es geht um alle Kinder, die hier sind. Wenn 1.500, dann aber bitte gestern und nicht noch länger warten. Es kann nicht so weiter gehen. Ich war schon in vielen Flüchtlingslagern, in Bangladesh, in Haiti, Sri Lanka. Das aber sowas wie hier in Europa möglich ist, ist unglaublich.