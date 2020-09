In Deutschland spitzt sich das Ringen in der großen Koalition um die Aufnahme von Migranten aus Moria zu. Die SPD erhöht den Druck und fordert bereits für diesen Montag eine Zusage der Union, mehrere tausend Menschen nach Deutschland zu holen. Es müsse "ein hoher vierstelliger Betrag" sein, sagte die Vorsitzende Saskia Esken in der ZDF-Sendung "Berlin direkt". Näher wollte sie dies nicht beziffern.