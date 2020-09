Es hat auch an Hilfsangeboten nie gefehlt. Wer aus Griechenland zurückkam, rührte die Trommel. Rund 170 Städte sagen seit Monaten: Wir würden Menschen von dort aufnehmen. Nicht eine alle, aber jeder ein paar, so dass am Ende alle zusammen nicht überfordert sind. Drei Länder, Thüringen, Bremen und Berlin, wollten eigene Landesprogramme aufstellen. So wie einst Baden-Württemberg den jesidischen Frauen geholfen hatte. Immer kam das Veto aus Berlin.