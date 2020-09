Berlins Innensenator Andreas Geisel (SPD) schlug einen Krisengipfel zur Flüchtlingsaufnahme von Bund, Ländern und Kommunen vor. Gefragt sei ein abgestimmtes und schnelles Vorgehen, um das Leiden der Menschen in den griechischen Lagern zu beenden. "Der Bundesinnenminister muss sich mit den hilfsbereiten Ländern, Städten und Kommunen endlich an einen Tisch setzen", sagte Geisel dem "Tagesspiegel am Sonntag".